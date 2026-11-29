يسعى جوليان ألفاريز إلى استعادة ثقة جماهير ، بعدما أثار في الصيف الماضي جدلاً بشأن رغبته في الانتقال إلى ، قبل أن يتأكد من أن ميغيل أنخيل خيل مارين لن يسمح له بتحقيق حلمه بالانتقال إلى النادي الكتالوني.

وكان ألفاريز قد اعترف علناً بخطئه في تصريحاته وتصرفاته خلال الصيف، وطلب مسامحة جماهير أتلتيكو عقب تسجيله أمام ، لكنه لم يستثمر المواجهة أمام برشلونة في ملعب متروبوليتانو لإعادة ترميم علاقته مع الجماهير، بعدما أهدر فرصتين انفراديتين أمام الحارس خوان .

غير أنّ تمنحه فرصة جديدة، مع اقتراب مواجهة أتلتيكو وبرشلونة في ، وهي مباراة ستكون فيها الأنظار مسلطة عليه، في اختبار جديد لإثبات قدرته مكانته.

وعلى مشارف اللقاء، عاد ألفاريز إلى مستوى أقرب إلى ما ينتظره أتلتيكو منه، وهو ما أشار إليه سيميوني، وتؤكده أرقامه في المباريات الأخيرة، بعدما ساهم في ثمانية أهداف خلال آخر تسع مباريات، بتسجيل أربعة أهداف وصناعة أربعة أخرى.

وبعد أسبوع شهد تسجيله أمام فيكينغ وأمام إلتشي، يستعد ألفاريز للمواجهة التي قد تكون الأبرز بالنسبة إليه هذا الموسم، إذ ينتظره ، في مباراة قد تحمل له فرصة لإثبات أنّه تجاوز مرحلة التراجع واستعاد دقته أمام المرمى.

ويأمل مهاجم أتلتيكو أن تكون هذه المواجهة محطة جديدة في مسار استعادة ثقة الجماهير، بعدما بات أمام لإظهار أنّه اللاعب الذي يحتاج إليه الفريق للمنافسة على أعلى المستويات هذا الموسم.