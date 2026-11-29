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وجاء الإعلان بعد ساعات من تعادل الفريق البافاري سلبيًّا أمام هامبورغ، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني، وهي المواجهة التي لم يفقد خلالها نقطتين فقط، بل خسر أيضًا جهود لايمر، الذي لم يتمكّن من استكمال اللقاء رغم مشاركته بديلًا. تلقّى ضربة جديدة في ملف الإصابات، بعدما أعلن رسميًّا تعرّض لاعبه النمساوي كونراد لايمر لإصابة في الكاحل الأيمن تستدعي التدخل الجراحي، ليزداد الضغط على المدرب البلجيكي فينسينت كومباني، في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية خلال المرحلة الحالية من الموسم.وجاء الإعلان بعد ساعات من تعادل الفريق البافاري سلبيًّا أمام هامبورغ، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني، وهي المواجهة التي لم يفقد خلالها نقطتين فقط، بل خسر أيضًا جهود لايمر، الذي لم يتمكّن من استكمال اللقاء رغم مشاركته بديلًا.

وأكد النادي، في بيان رسمي صدر، اليوم الأحد، أن الفحوصات الطبية أظهرت تعرّض اللاعب النمساوي لخلع في أحد أوتار الشظية عند الكاحل الأيمن، موضحًا أنه سيخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، على أن يغيب عن الملاعب حتى إشعار آخر، دون تحديد موعد رسمي لعودته.



وكان لايمر دخل أرض الملعب في الدقيقة 52 بديلًا للشاب لينارت كارل، لكنه اضطر إلى مغادرة المباراة قبل نهايتها في الدقيقة 87، بعدما تعرّض للإصابة وخرج متأثرًا بالآلام، في مشهد أثار قلق الجهاز الفني، خصوصًا مع اعتماد كومباني عليه في أكثر من مركز خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب تقارير صحفية ألمانية، فإن فترة غياب اللاعب قد تمتد إلى ثلاثة أشهر على الأقل، مع احتمالية زيادة المدة وفقًا لتطورات حالته واستجابته للعلاج والتأهيل.



وتأتي إصابة لايمر لتزيد من تعقيد حسابات كومباني، الذي يعاني بالفعل غياب أسماء مؤثرة، أبرزها المهاجم الإنجليزي هاري كين، الذي خضع لجراحة بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل الأيسر، ومن المتوقع غيابه لعدة أشهر، إلى جانب صيباري، الذي يعاني إصابة مماثلة.

كما يفتقد الفريق خدمات حارسه مانويل نوير بسبب إصابة في القدم، وجمال موسيالا بعد تجدد إصابته العضلية، بينما تعرّض أوليس لكدمة في القدم، ويواصل سيرج غنابري وألفونسو ديفيز التعافي من إصابتيهما العضليتين.



وتضع هذه الغيابات الجهاز الفني أمام تحدٍّ كبير لإيجاد البدائل المناسبة، لا سيما أن لايمر يتمتع بمرونة تكتيكية واضحة، وقد استعان به كومباني في أكثر من مركز، سواء في خط الوسط أو على الأطراف، بل دفع به في مركز هجومي خلال مواجهة ليل في ، بسبب النقص العددي في الخط الأمامي.

ولم تكن مواجهة هامبورج صعبة على بايرن بسبب إصابة لايمر وحدها، إذ انتهت بالتعادل السلبي، ليهدر الفريق نقطتين في سباق الدوري الألماني، كما شهدت طرد جوشوا كيميتش بالبطاقة الحمراء المباشرة قبل نهاية الشوط الأول؛ ما زاد صعوبة مهمّة الفريق خلال بقية اللقاء.



وكان كومباني أبدى قلقه عقب المباراة بشأن إصابة لايمر، مؤكدًا أن الأمر لا يبدو مطمئنًا، بعدما لم يتمكن اللاعب من مواصلة اللعب أو تجاوز الآلام، قبل أن يأتي التشخيص الطبي ليؤكد حجم الضربة التي تلقاها الفريق البافاري. (إرم نيوز)