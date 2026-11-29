توج نادي بالميراس البرازيلي بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تغلب على إستوديانتس الأرجنتيني بهدف دون رد في المباراة النهائية اليوم الأحد.

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وعلى ملعب "سنتيناريو" بالعاصمة الأوروغوايانية مونتيفيديو، سجل الجناح الباراغواياني رامون سوسا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52، بعدما تابع تمريرة بضربة رأسية من المهاجم الكولومبي جون أرياس.

ومنح هذا اللقب الأندية البرازيلية الانفراد بصدارة قائمة الأكثر تتويجا بالبطولة.



ورفع اللقب رصيد الأندية البرازيلية إلى 26 بطولة، مقابل 25 للأندية الأرجنتينية، بعدما كان البلدان يتقاسمان الصدارة قبل نهائي اليوم، فيما تحتل أوروغواي المركز الثالث برصيد ثمانية ألقاب.

وسبق لبالميراس الفوز بالبطولة أعوام 1999 و2020 و2021، ليعادل فلامنغو كأكثر الأندية البرازيلية تتويجا باللقب، كما بلغ النهائي للمرة الثامنة في تاريخه، والرابعة خلال آخر سبع مشاركات.



ويواصل المدرب البرتغالي أبيل فيريرا كتابة التاريخ مع الفريق، بعدما رفع رصيده إلى 12 لقبا منذ توليه المسؤولية عام 2020، من بينها ثلاثة ألقاب في ليبرتادوريس.



في المقابل، فشل إستوديانتس في إحراز لقبه الخامس، بعدما سبق له التتويج أعوام 1968 و1969 و1970 و2009.



ويمنح التتويج بالميراس بطاقة المشاركة في كأس القارات للأندية 2026، حيث يلتقي تولوكا المكسيكي يوم 9 كانون الأول المقبل في الدوحة، ضمن مواجهة ديربي الأميركتين، على أن يواجه الفائز ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي، بطل أبطال إفريقيا، قبل فرصة بلوغ النهائي وملاقاة الفرنسي، بطل . (روسيا اليوم)