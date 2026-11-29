حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة "ديربي ميرسيسايد" التي جمعت إيفرتون بضيفه ليفربول اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

واستهل ليفربول اللقاء بقوة عبر هدف مبكر سجله نجمه الهنغاري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة الخامسة، لكن أصحاب الأرض عادوا إلى أجواء المباراة في الدقيقة 25 مستفيدين من هدف عكسي وقعه مدافع ليفربول جيريمي فريمبونغ خطأ في مرمى فريقه.

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وبهذا التعادل، وصل رصيد ليفربول إلى 22 نقطة في المركز الرابع، متخلفا بفارق الأهداف فقط عن برايتون الوصيف ومانشستر سيتي الثالث أصحاب الرصيد ذاته، وبفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يصطدم بمانشستر سيتي في وقت لاحق .



في حين رفع إيفرتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن.



وينهي هذا التعادل سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية لليفربول في مختلف المسابقات، بعدما تغلب على كريستال بالاس (3-1) ومانشستر يونايتد (4-0) في الدوري، وكلوب بروج البلجيكي (3-0) في .



في المقابل يمنح التعادل إيفرتون جرعة معنوية عقب خسارته الثقيلة أمام برينتفورد (0-4) في الجولة السابقة. (روسيا اليوم)