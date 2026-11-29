تحتاج إلى مجهود استثنائي من كارلوس ألكاراس، إذا أرادت حرمان ، الدولة المضيّفة، من الفوز بلقب كأس للتنس للمرة الرابعة على التوالي.

ونجح لورينزو موزيتي في قلب تأخره أمام الإسباني رافائيل خودار إلى الفوز بنتيجة 6/ 7 (4/ 6)، و6/ 2 و6/ 1، في المباراة الفردية الأولى ضمن المواجهة التي تُحسم بنظام الأفضل من ثلاث مباريات ليمنح إيطاليا التقدم 1/ صفر.

وكان من المقرر أن يواجه ألكاراس، المصنف ضمن قائمة العشرة الأوائل عالمياً، نظيره فلافيو كوبولي في المباراة الفردية الثانية، كما أشار ألكاراس إلى نيته المشاركة في مباراة الزوجي إلى جانب غرانولرز إذا استدعت الحاجة ذلك.

ووفقاً للتشكيلات المعلنة مسبقاً لمباريات الزوجي، فإنه من المفترض أن يواجه الإسباني ماتيو بيريتيني وأندريا فافاسوري كلاً من غرانولرز وبيدرو ، لكن من المرجح أن يحل ألكاراس محل مارتينيز.