فنانة تنشر فيديو للص.. هكذا تُوفِيَ أمام منزلها

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لقي لص مصرعه صعقا بالكهرباء، أمام "فيلا" الفنانة حسناء سيف الدين، في منطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة المصرية، بعدما حاول فصل الكهرباء عن المنطقة، حسبما قالت الممثلة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".وفي الفيديو، تظهر الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، التي قامت بنقل جثمان المتوفى إلى المشرحة. (العربية)