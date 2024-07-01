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فنون ومشاهير

"فيلا" فنانة تتعرّض للسرقة!

Lebanon 24
01-07-2024 | 09:26
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حرّرت الفنانة المصرية فاطمة عيد بلاغا في قسم شرطة منطقة "أكتوبر" التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، يفيد بتعرّض "الفيلا" الخاصة بها للسرقة.

 
وباشرت الأجهزة الأمنيّة تحقيقاتها في الحادثة، وبدأت بمراجعة كاميرات المراقبة داخل "الفيلا". (العربية)
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