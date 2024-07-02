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منوعات
فضيحة مدوية.. ضبط مأمورة سجن بريطاني برتبة ضابط وهي تقوم بأعمال مخلة مع نزيل داخل زنزانته!
Lebanon 24
02-07-2024
|
02:05
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انتشر الأسبوع الماضي في وسائل الاعلام والتواصل فيديو فاضح ظهرت مأمورة سجن بريطاني برتبة ضابط، وهي منهمكة مرات عدة "بمعاشرة" نزيل في زنزانته بسجن HMP Wandsworth في جنوب غربي لندن.
وكانت الشرطة احتجزت الضابط، ليندا دي سوزا أبريو، التي مثلت أمس الاثنين أمام محكمة الصلح في بلدة Uxbridge المجاورة للندن، بتهمة "سوء السلوك أثناء القيام بمهمات منصب عام".
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وتبلغت المحكمة أيضا بأن الشرطة اعتقلت الضابط دي سوزا وهي تحاول السفر السبت الماضي بجواز سفر برتغالي من مطار هيثرو بلندن إلى مدريد.
وفي الجلسة تحدثت دي سوزا، فقط لتأكيد اسمها وتاريخ ميلادها وعنوانها، ثم أمرت المحكمة بإطلاق سراحها بكفالة مشروطة بعدم دخول أي مطار أو ميناء سفر في المملكة المتحدة، وبأن تخضع لمتطلبات حظر تجول يومي بين 7 مساء و9 صباحا، إلى أن تمثل في 29 تموز الجاري أمام محكمة Isleworth Crown Court لجلسة استماع خاصة بالتهمة الموجهة إليها، وهي "إساءة التصرف بين 26 و28 حزيران الماضي، عمدا ومن دون مبرر معقول، عبر القيام بفعل جنسي مع أحد السجناء في زنزانة" داخل السجن.
والمعروف حتى الآن عن Linda De Sousa Abreu البالغة 30 عاما، أنها برازيلية الأصل، حاصلة على الجنسيتين البريطانية والبرتغالية، وتشترك في حساب OnlyFans التواصلي مع زوجها المصارع على حلبات فنون القتال المختلط، وهو البريطاني Nathan Richardson الأصغر سنا منها بعام، وفقا لما نقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن متحدث باسم مصلحة السجون، قال أيضا إنه "لا يتم التسامح مع فساد الموظفين، وإن الشرطة تم إبلاغها بضابط السجن وما ظهر منها في الفيديو"، وفق تعبيره.(العربية)
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