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لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)

Lebanon 24
02-07-2024 | 03:12
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لحظات مؤثرة أظهرها مقطع فيديو لشاب تمكن من السماع لأول مرة بفضل زراعة قوقعة الأذن.

وكان إريك هوفمان، البالغ من العمر 28 عامًا، يعاني من ضعف سمع، وهو ما يعني أن قدرته على سماع الأصوات محدودة للغاية أو معدومة تمامًا.
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وفي مقطع فيديو مؤثر، يظهر إريك عاجزًا عن الكلام ويبكي بعد تشغيل الزرعة لأول مرة في 31 أيار الماضي.

وسيستغرق إريك من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى يتمكن من فهم جميع الأصوات الجديدة التي يسمعها بالكامل، وخلال هذه الفترة سيخضع لإعادة التأهيل السمعي.

وقال الشاب، الذي يعيش في لوس أنجلوس، وكاليفورنيا: "شعرت بأن لحظة عاطفية للغاية في حياتي قد بدأت. كنت سعيدًا جدًا، أبكي وأشعر بالدهشة عندما سمعت الأصوات بوضوح. اغرورقت عيناي بالدموع عندما سألني اختصاصي السمع عن شعوري. حاولت أن أعبر عما أشعر به، لكن الكلمات لم تتمكن من الخروج من فمي".

ويعاني إريك من ضعف السمع منذ إصابته بالتهاب السحايا، وهو التهاب يصيب البطانة المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، عندما كان عمره ستة أشهر.

ويعتمد إريك على لغة الإشارة وقراءة الشفاه للتواصل.(العربية)

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