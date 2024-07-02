القبض على بلوغر شهيرة.. مُتهمة بنشر فيديوهات مخلة والتحريض على الفسق والفجور

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تبدأ النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع البلوغر رقية أحمد الصافي المعروفة باسم "روكي أحمد" التي ألقي القبض عليها بدائرة قسم القاهرة الجديدة بقرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.وكانت الأجهزة الأمنية رصدت فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستغرام" للبلوغر روكي أحمد.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.أحداث مشابهةيذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على عدد من البلوغر المصريين بتهمة نشر الفسق والفجور، فقد ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب في مصر شهر أيار الماضي، القبض على البلوغر الشهيرة هدير عبدالرازق، من داخل شقتها بأحد "كمبوندات" القاهرة لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.وكانت أجهزة الأمنية رصدت نشر البلوغر هدير عبد الرازق عددا كبيرا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك وفيسبوك وإنستغرام" تحرض فيها على الفسق والفجور.(العربية)