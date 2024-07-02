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لحظات رعب عاشتها عائلة في أحد المطاعم.. اليكم السبب (صورة)

Lebanon 24
02-07-2024 | 12:00
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بالنسبة لماركوس وميشيل ليمين، بدأ الأمر كليلة عادية في الخارج مع العائلة.

وكان الزوجان قد طلبا عصير التوت البري لابنتيهما هانا وأوليفيا، البالغتين من العمر 11 و12 عامًا، في مطعم إيطالي مساء الجمعة.
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وشعرا بالرعب مما حدث بعد ذلك مع ابنتيهما، في حادثة يتم التحقيق فيها من قبل السلطات الصحية.

وقالت ميشيل لشبكة ABC: "بدأت ابنتاي بارتشاف العصير وابتلاعه، لتبصقاه لاحقا وتصرخان معا: إنه مسموم!... طلبت متهما عدم المبالغة وتذوقته، لكنني بصقته أيضا بدوري، بعد أن اكتشفت أنما على حق!".

ويزعم الوالدان المعنيان الآن أنهما قد حصلا على محلول وردي اللون من شعلة السترونيلا وزيت المصباح.

وبعد أن شم رائحة السائل، طلب ماركوس من الموظفين في المنضدة الأمامية أن يرياه الزجاجة التي سكبا منها. ويدعي أن الموظف رفض في البداية، قائلاً إنه مجرد "عصير توت بري قديم".

ومع ذلك فقد أخرج في النهاية زجاجة من الثلاجة.

ويُزعم أن الزجاجة كانت تحمل علامة "plus Bifenthrin" مع تحذير.

ونصح مركز معلومات السموم الأسرة بالإسراع إلى مستشفى بيرث للأطفال ومستشفى السير تشارلز غيردنر.

وعانت الفتيات من أعراض مختلفة وتمت مراقبتهن في المستشفى لمدة ست ساعات.

وقالت ميشيل: "كانت بطون بناتي تحترق، وكانت أصابعهن وأيديهن تنخز، لقد كانوا يعانون من الصداع، كان الأمر مروعاً".

وأوضحت أوليفيا لـ 9 News: "كنت خائفة حقًا مما كان عليه الأمر، وكنت خائفة من أنني سأموت، شعرت وكأن شخصًا ما قد سكب نارًا في معدتي، كما شعرت وكأن هناك دبابيس وإبر في ذراعي وساقي".
وقد اشتكى ماركوس إلى وزارة الصحة، كما اتصل بالمجلس المحلي. (lbc)
طلبتا عصير التوت فحصلتا على مبيد للحشرات... لحظات رعب عاشتها عائلة في أحد المطاعم: &quot;خفت من أنني سأموت&quot;!


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