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"كانت محملة عمال".. إصابة 19 شخصا في انقلاب سيارة بهذه الدولة

Lebanon 24
02-07-2024 | 14:00
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أصيب 19 شخصا، اليوم فى حادث انقلاب سيارة شمال محافظة بني سويف في مصر، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة ربع نقل بمدخل قرية أبو صير الملق بمركز الواسطى.
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وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع  نقل محملة عمال نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما أسفر عن انقلابها وإصابة 19 شخصاً ، وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة. (الحادثة)
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