رحلة ترفيهية انقلبت إلى مأساوية.. طبيب قفز إلى الشلال لإنقاذ ابنه ومات معه!

فشل الطبيب السعودي عبدالله العنزي في إنقاذ ابنه عبدالعزيز من الغرق في شلالات غيسباخ على بحيرة برينز السويسرية الأسبوع الماضي، حيث كانا في رحلة ترفيهية انقلبت إلى مأساوية بعد وفاتهما أمام أنظار زوجته وابنته.

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وفي التفاصيل، فإن الدكتور عبدالله العنزي كان برفقة ابنه الذي لم يتجاوز العامين على حافة صخور الشلال في جنوب جبال الألب السويسرية، حيث انزلقت قدم الطفل ليسقط وسط الفيضانات الشديدة، ولم يمتلك الأب نفسه، فقفز محاولا إنقاذ ابنه وسط أنظار ابنته وزوجته اللتين انهارتا بالبكاء، حتى وصلت الشرطة لتستمر مرحلة البحث عن المفقودين، حتى تم العثور على جثة الأب.

إلى ذلك، قال الدكتور عامر العنزي شقيق المتوفى لـ"العربية"، إنه بعد سقوط أخيه وابنه في الشلال تم التواصل مع السفارة السعودية في سويسرا وتابعوا الموضوع، حتى تم العثور على جثمان الأب بعد يومين، ونقله إلى السعودية، وما زال البحث عن جثمان الطفل عبر الجهات الأمنية حتى الآن.



بدورها، قالت صحيفة Swissinfo.ch السويسرية: "كانت عائلة تتنزه مع طفلين صغيرين، عندما سقط طفل ووالده في شلالات غيسباخ، وفقًا لشرطة كانتون برن، لأسباب لم يتم توضيحها بعد.. تم استلام التقرير وبعد إطلاق الإنذار، بدأت خدمات الإنقاذ عملية بحث واسعة النطاق، وتم استخدام عدة طائرات هليكوبتر وقوارب للبحث عن المفقودين، لكن لم يتم تحقيق أي نجاح حتى الآن".



وكان مراسل من صحيفة بليك في مكان قريب وقت وقوع الحادث، يقول: "كانت الأم في حالة ذهول تام". وظلت المرأة تصرخ: "أين أجد عائلتي؟".





من جهتها قدمت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عبر حسابها الرسمي في إكس، تعازيها لعائلة الدكتور عبدالله معيوف العنزي، رئيس وحدة الأبحاث بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض وأستاذ العلاج التنفسي، حيث عرف بين زملائه بالتفاني والعطاء المستمر. (العربية)