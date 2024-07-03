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جريمة بشعة تهزّ الأردن.. طعن والدته 40 طعنة ولاذ بالفرار

Lebanon 24
03-07-2024 | 03:05
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 في جريمة قتل بشعة، أقدم شاب ثلاثيني على قتل والدته الستينية  بـ 40 طعنة، مساء الثلاثاء في محافظة الكرك، جنوبي الأردن، حيث أرداها قتيلة.
 
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي إن "أحد الأشخاص أقدم على طعن والدته بواسطة أداة أثناء وجودهما داخل المنزل في محافظة الكرك جنوب الأردن، حيث أُسعفت على إثرها إلى مستشفى الكرك الحكومي، وما لبثت أن فارقت الحياة، وبوشر التحقيق والبحث جار عن القاتل".
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ووفق مصادر طبية فإن المتهم بقتل والدته أقدم على طعن والدته أكثر من 40 طعنة، مستعملاً "الموس" من دون معرفة دوافع الجريمة بعد.
 
بالتوازي، أظهرت نتيجة التشريح إصابة المغدورة بـ40 طعنه معظمها اخترقت الصدر، وأخرى اخترقت البطن والعنق والظهر.

وتبين أن سبب الوفاة النزف الدموي بالتجويف الصدري والبطني الناتج عن تهتك القلب والرئتين والأمعاء. (العربية)
 

 
المصدر: العربية
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