27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
طعام ملوّث يدفع بطائرة إلى هبوط اضطراري.. ما القصة؟
Lebanon 24
03-07-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفّذت طائرة أميركية هبوطاً اضطرارياً في مطار جون كنيدي بولاية نيويورك، فيما كانت في طريقها من ديترويت إلى العاصمة الهولندية أمستردام.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطائرة التابعة لشركة طيران "دلتا إيرلاينز" لم تتم رحلتها، بعد اكتشاف وجبات طعام فاسدة على متنها، ما اجبرها إلى تنفيذ هبوط اضطراري. وقد قُدمت إلى الركاب "أطعمة ملوثة".
Advertisement
ووفقًا لما قاله المتحدث باسم شركة الطيران: "الطائرة تم تحويلها إلى أحد المطارات الأميركية الرئيسية خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد اكتشاف وجبة طعام فاسدة على متنِها".
وبحسب "ديلي ميل"، كانت رحلة دلتا رقم 135 (طائرة من طراز إيرباص A330) تحمل على متنها 227 راكبًا ومن غير المعروف عدد الركاب الذين تناولوا الطعام "الملوث".
من ناحيتها، أعلنت شركة الطيران "دلتا" بدء تحقيق شامل في الحادث، وقالت: "هذه ليست الخدمة التي نشتهر بها ونعتذر بشدة لعملائنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تشغيل مطار القليعات قريباً؟
Lebanon 24
تشغيل مطار القليعات قريباً؟
04:00 | 2024-07-03
03/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين أحلام وأصالة.. إليكم السبب
Lebanon 24
"ولعت" بين أحلام وأصالة.. إليكم السبب
04:49 | 2024-07-03
03/07/2024 04:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء له
Lebanon 24
بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء له
03:44 | 2024-07-03
03/07/2024 03:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
04:30 | 2024-07-03
03/07/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتحامٌ قرب لبنان وقوات تتقدّم.. إقرأوا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
إقتحامٌ قرب لبنان وقوات تتقدّم.. إقرأوا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ
13:00 | 2024-07-03
03/07/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2024-07-03
برجك اليوم
13:30 | 2024-07-03
أغرب عذر على الإطلاق لنتائج الامتحانات السيئة.. ما هو؟
12:01 | 2024-07-03
مقابلة "غريبة".. رئيس وزراء بريطانيا وأكثر أم موشومة بزيّ سباحة معاً في الاستوديو (صورة)
09:46 | 2024-07-03
نهاية مأسويّة... أمٌّ خرجت من منزلها لشراء دواء لطفلتها وهكذا تُوفيت
08:19 | 2024-07-03
عمره 17 عاماً... 3 أشخاص طعنوا سوريّاً حتّى الموت في تركيا
05:50 | 2024-07-03
في مشهد غير معتاد... رئيس وزراء هولندا يُسلّم السلطة ويُغادر على دراجة هوائيّة
فيديو
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
04/07/2024 07:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
04/07/2024 07:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
04/07/2024 07:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24