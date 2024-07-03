طعام ملوّث يدفع بطائرة إلى هبوط اضطراري.. ما القصة؟

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نفّذت طائرة أميركية هبوطاً اضطرارياً في مطار جون كنيدي بولاية نيويورك، فيما كانت في طريقها من ديترويت إلى العاصمة الهولندية أمستردام.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطائرة التابعة لشركة طيران "دلتا إيرلاينز" لم تتم رحلتها، بعد اكتشاف وجبات طعام فاسدة على متنها، ما اجبرها إلى تنفيذ هبوط اضطراري. وقد قُدمت إلى الركاب "أطعمة ملوثة".ووفقًا لما قاله المتحدث باسم شركة الطيران: "الطائرة تم تحويلها إلى أحد المطارات الأميركية الرئيسية خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد اكتشاف وجبة طعام فاسدة على متنِها".وبحسب "ديلي ميل"، كانت رحلة دلتا رقم 135 (طائرة من طراز إيرباص A330) تحمل على متنها 227 راكبًا ومن غير المعروف عدد الركاب الذين تناولوا الطعام "الملوث".من ناحيتها، أعلنت شركة الطيران "دلتا" بدء تحقيق شامل في الحادث، وقالت: "هذه ليست الخدمة التي نشتهر بها ونعتذر بشدة لعملائنا".