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منوعات
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
04-07-2024
|
03:21
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في حادثة غريبة، فرّ العشرات من مرتادي الشاطئ في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، بعدما هاجمهم أسد البحر لحماية صغاره من الزوار.
ووقع الحادث في 23 حزيران الماضي، عندما شوهد أسد البحر يسبح حول خليج "لا غولا" مع صغاره قبل أن يبدأ في الهجوم على السباحين، وفق ما نقل موقع "نيويورك بوست".
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وفي مقطع فيديو التقطته إحدى السائحات يظهر العديد من الأشخاص وهم يقفزون من أماكن جلوسهم على الشاطئ عندما اقترب منهم أسد البحر، منهم من حمل أمتعته على مهل، بينما استخدم آخرون هواتفهم لتوثيق هذا اللقاء القريب مع الحيوان. (LBCI)
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