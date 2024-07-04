Advertisement

منوعات

أعطته جرعة كبيرة من المورفين.. أم تعترف بقتل ابنها: اليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-07-2024 | 11:30
A-
A+

Doc-P-1219158-638557141135147878.jpg
Doc-P-1219158-638557141135147878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترفت أم تحتضر بقتل ابنها البالغ من العمر سبع سنوات، الذي كان يعاني من مرض عضال، بإعطائه جرعة كبيرة من المورفين "لإنهاء حياته بهدوء".

وقالت أنتونيا كوبر، من أبينغدون، أوكسفوردشاير ببريطانيا، إن طفلها هاميش كان مصابًا بالسرطان في المرحلة الرابعة وكان "يواجه أفظع المعاناة" قبل وفاته في عام 1981.
Advertisement

وأوضحت كوبر أن هاميش كان "يخبرني أنه يعاني من الألم ويسألني إذا كان بإمكاني إزالة ألمه"، وأكدت أنها كأم "لن تسمح له بالشعور بالمعاناة". وكان الطفل الشجاع يعاني من ورم الخلايا البدائية العصبية، وهو سرطان نادر يصيب الأطفال، منذ أن كان في الخامسة من عمره ولم يكن أمامه سوى ثلاثة أشهر للعيش.

ورغم 16 شهرًا من علاج السرطان "الوحشي" في مستشفى غريت أورموند ستريت بلندن، إلا أن مرض هاميش العضال تركه في معاناة مستمرة. وفي حديثها عن قرارها بإعطاء طفلها جرعة كبيرة من المورفين، قالت السيدة كوبر: "لقد كان الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله". وأضافت: "كان ابني يواجه أفظع المعاناة والألم الشديد، ولم أكن أسمح له أن يمر بذلك".

وتواجه الآن معركتها الخاصة ضد مرض السرطان، وقد أخبرت السيدة كوبر بالتفصيل المفجع كيف ساعدت ابنها على الموت بعد أن توسل إليها لتخفيف معاناته. (lbc)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:39 | 2024-07-04
08:55 | 2024-07-04
03:44 | 2024-07-04
03:21 | 2024-07-04
02:04 | 2024-07-04
23:18 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24