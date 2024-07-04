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إشعار لإخلاء المنزل دمّر حياته.. جريمة بشعة بطلها مراهق وهذه تفاصيلها!

Lebanon 24
04-07-2024 | 14:39
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سيمثل طالب في الأكاديمية البحرية التجارية الأميركية أمام المحكمة في ولاية إنديانا بتهمة خنق والدته بعدما سلمته إشعاراً لإخلاء المنزل طلبت فيه منه العثور على وظيفة والحفاظ على نظافة غرفته والمناطق المشتركة في المنزل.
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واعترف كونر كوبولد بارتكاب هذه الجريمة بمجرد وصول الشرطة في شهر شباط إلى المنزل الذي كان يتقاسمه مع والدته شانيل بيرنر وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها صحيفة شيكاغو تريبيون. 

وقال الضباط إن كونر قتل والدته وأخبرهم بمكان وجود جثتها قبل أن يطلب تقييد يديه.

وتم نقل بيرنر إلى المستشفى والتي توفيت بعد يومين متأثرة بجراحها مع وجود علامات ربط على عنقها.

وذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون أن كونر لديه تاريخ من مشاكل الصحة العقلية وأخبر القاضي أنه زار خمسة معالجين مختلفين مؤكداً أنه لم يرتكب هذه الجريمة. (lbc)
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