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في هذا البلد.. ثعبان ضخم يبتلع امرأة: ماذا حصل؟ (صورة)

Lebanon 24
04-07-2024 | 15:50
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عثر رجل في إندونيسيا على ثعبان في الغابة وأدرك أنه حاول أكل زوجته التي ذهبت لزيارة شقيقها لمرافقته إلى السوق.

واعتدى الثعبان الضخم على سرياتي البالغة من العمر 36 عاماً وغرس أسنانه في ساقها أثناء رحلتها في الغابة، ثم التف حول جسدها وسحقها حتى الموت ثم بدأ بأكلها.
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وشعر أديانسا، زوج سيرياتي، بالقلق عندما اتصل شقيقها ليخبره أنها لم تصل، فسار في نفس الطريق الذي سلكته ووجد نعالها على العشب.

وقال أديانسا إنه شعر بالرعب عندما وجد ثعبانًا ضخمًا مُلقى بين الشجيرات على بعد خطوات قليلة من الطريق، فطعنه بعمود خشبي وضربه وطلب المساعدة من القرويين لفتح بطنه حيث وجد جثة زوجته.

وتم انتشال الجثة التي نقلت إلى منزل الزوجين قبل دفنها في صباح اليوم التالي بقرية ستيبة. (lbc)
في لحظات مرعبة... ثعبان ضخم يبتلع امرأة في إندونيسيا: ماذا حصل؟ (فيديو)
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