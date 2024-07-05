29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
غرق أثناء محاولته إنقاذ ابنه.. تفاصيل جديدة تُكشف عما حصل لطبيب سعودي في سويسرا
Lebanon 24
05-07-2024
|
01:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن عامر العنزي شقيق الغريق في شلالات سويسرا الطبيب عبد الله العنزي لـ"العربية"، أن اتصالاً وردهم من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، مساء الأربعاء الماضي، كشف عن مستجدات نتائج بحث الجهات الأمنية عن جثة الطفل عبد العزيز ابن الفقيد عبدالله بعد سقوطه في شلالات غيسباخ على بحيرة برينز السويسرية.
Advertisement
جثة الطفل مفقودة حتى اللحظة
فقد أوضحت الجهات الأمنية السويسرية أن الشرطة المائية لم تعثر على جثة الطفل حتى الآن، نتيجة قوة الفيضانات، فضلاً عن صعوبة عملية البحث رغم مرور 10أيام من الحادثة.
وبيّن عامر العنزي أنه أثناء وقوع الحادثة كانت هناك أسرة سعودية قريبة من الموقع، وشاهدت حالة الهلع التي كانت تعيشها زوجة أخي وابنته كيان التي لم تتجاوز 6 سنوات، فتواصلوا مع السفارة السعودية، فضلاً عن الشرطة لمحاولة إنقاذ الدكتور عبد الله وابنه.
كما تابع أنه بعد يومين جرى العثور على جثمان الأخ في سواحل البحيرة، وقاموا بنقلها إلى السعودية بمتابعة من ممثل السفارة سامي الشاطري، إذ وصلت السبت الماضي وجرت مراسم الدفن والصلاة عليه في الرياض.
وأضاف أن آخر تواصل للراحل كان مع العائلة، حرص فيه على محادثة والدته عبر "الفيس تايم"، مؤكداً لها عودته قريباً، لكنه عاد إليهم بلا روح، حسبما قال.
يذكر أن الغريق الدكتور عبد الله العنزي كان برفقة ابنه عبد العزيز الذي لم يتجاوز العامين على حافة صخور الشلال في جنوب جبال الألب السويسرية، حيث انزلقت قدم الطفل ليسقط وسط الفيضانات الشديدة، ولم يمتلك الأب نفسه حيث قفز في محاولة للإنقاذ وسط أنظار ابنته وزوجته. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون هذا الفنان المعروف باسم "سلطة"؟ إليكم كيف أصبح بعد سنوات من الغياب (صورة)
Lebanon 24
هل تذكرون هذا الفنان المعروف باسم "سلطة"؟ إليكم كيف أصبح بعد سنوات من الغياب (صورة)
09:55 | 2024-07-04
04/07/2024 09:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط خاطئ لمظلّة هوائيّة على أحد مباني جونية وإصابة شخصين!
Lebanon 24
هبوط خاطئ لمظلّة هوائيّة على أحد مباني جونية وإصابة شخصين!
10:16 | 2024-07-04
04/07/2024 10:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
طائر المينا يغزو لبنان.. مخرّب يهدّد الطيور والتنوع البيئي
Lebanon 24
طائر المينا يغزو لبنان.. مخرّب يهدّد الطيور والتنوع البيئي
15:08 | 2024-07-04
04/07/2024 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حملوها على الأكتاف.. نجوى كرم تحتفل بزفافها مع أفراد عائلتها بالزاغريد والطبل (فيديو)
Lebanon 24
حملوها على الأكتاف.. نجوى كرم تحتفل بزفافها مع أفراد عائلتها بالزاغريد والطبل (فيديو)
08:14 | 2024-07-04
04/07/2024 08:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يعيد "تموضعه": رسائل إلى "القوات".. و"حزب الله"!
Lebanon 24
باسيل يعيد "تموضعه": رسائل إلى "القوات".. و"حزب الله"!
06:00 | 2024-07-04
04/07/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:29 | 2024-07-05
جريمة مروعة في الأردن.. ضرب شقيقته حتى الموت!
03:25 | 2024-07-05
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
00:31 | 2024-07-05
موقف مرعب: اشتعال فنان على المسرح أمام الجمهور.. شاهدوا ما حصل معه (فيديو)
23:38 | 2024-07-04
بسبب بايدن.. وريثة ديزني توقف تبرعاتها للحزب الديمقراطي!
22:54 | 2024-07-04
برجك اليوم
15:50 | 2024-07-04
في هذا البلد.. ثعبان ضخم يبتلع امرأة: ماذا حصل؟ (صورة)
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
05/07/2024 12:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
05/07/2024 12:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
05/07/2024 12:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24