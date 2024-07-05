30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
جريمة مروعة في الأردن.. ضرب شقيقته حتى الموت!
Lebanon 24
05-07-2024
|
04:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
في أقل من 24 ساعة، تكررت جريمة أسرية جديدة في الأردن، بعدما أقدم شاب على قتل شقيقته ضرباً.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية" إن بلاغاً ورد إلى مديرية الأمن العام بوفاة سيدة ثلاثينية داخل منزل ذويها في منطقة عين الباشا بمحافظة البلقاء، حيث تبيّن من خلال التحقيقات الأولية وجود علامات شدّة وعنف على جسدها نتيجة تعرّضها للضرب والتعنيف من قبل شقيقها.
Advertisement
وجرى تحويل الجثّة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقيات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.
تهمة القتل العمد
وقالت مصادر قضائية لـ"العربية" إنه من المتوقع أن يوجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، تهمة القتل العمد للشاب والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً حتى الموت. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون هذا الفنان المعروف باسم "سلطة"؟ إليكم كيف أصبح بعد سنوات من الغياب (صورة)
Lebanon 24
هل تذكرون هذا الفنان المعروف باسم "سلطة"؟ إليكم كيف أصبح بعد سنوات من الغياب (صورة)
09:55 | 2024-07-04
04/07/2024 09:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
صُراخ وتهديد: نادين الراسي تقتحم منزلا ليلا.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
صُراخ وتهديد: نادين الراسي تقتحم منزلا ليلا.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:56 | 2024-07-05
05/07/2024 03:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط خاطئ لمظلّة هوائيّة على أحد مباني جونية وإصابة شخصين!
Lebanon 24
هبوط خاطئ لمظلّة هوائيّة على أحد مباني جونية وإصابة شخصين!
10:16 | 2024-07-04
04/07/2024 10:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
طائر المينا يغزو لبنان.. مخرّب يهدّد الطيور والتنوع البيئي
Lebanon 24
طائر المينا يغزو لبنان.. مخرّب يهدّد الطيور والتنوع البيئي
15:08 | 2024-07-04
04/07/2024 03:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف يعيد اموال العسكريين
Lebanon 24
مصرف يعيد اموال العسكريين
01:45 | 2024-07-05
05/07/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
07:39 | 2024-07-05
زلة لسان جديدة.. بايدن: فخور بكوني أول امرأة سوداء تعمل مع رئيس أسود!
06:55 | 2024-07-05
تعطّل فجأة.. 11 مصابًا بسبب سلم كهربائي في تركيا وفيديو مروّع يرصد ما حدث!
03:25 | 2024-07-05
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
01:46 | 2024-07-05
غرق أثناء محاولته إنقاذ ابنه.. تفاصيل جديدة تُكشف عما حصل لطبيب سعودي في سويسرا
00:31 | 2024-07-05
موقف مرعب: اشتعال فنان على المسرح أمام الجمهور.. شاهدوا ما حصل معه (فيديو)
23:38 | 2024-07-04
بسبب بايدن.. وريثة ديزني توقف تبرعاتها للحزب الديمقراطي!
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
05/07/2024 16:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
05/07/2024 16:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
05/07/2024 16:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24