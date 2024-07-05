جريمة مروعة في الأردن.. ضرب شقيقته حتى الموت!

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في أقل من 24 ساعة، تكررت جريمة أسرية جديدة في الأردن، بعدما أقدم شاب على قتل شقيقته ضرباً.وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية" إن بلاغاً ورد إلى مديرية الأمن العام بوفاة سيدة ثلاثينية داخل منزل ذويها في منطقة عين الباشا بمحافظة البلقاء، حيث تبيّن من خلال التحقيقات الأولية وجود علامات شدّة وعنف على جسدها نتيجة تعرّضها للضرب والتعنيف من قبل شقيقها.وجرى تحويل الجثّة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقيات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.تهمة القتل العمدوقالت مصادر قضائية لـ"العربية" إنه من المتوقع أن يوجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، تهمة القتل العمد للشاب والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً حتى الموت. (العربية)