في هذه الدولة.. رمت ابنتها الرضيعة من النافذة والسبب غريب!

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(lbc)

قضت امرأة في ألمانيا بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بعدما رمت ابنتها المولودة حديثاً من النافذة بسبب قلقها من أنها قد تدمر حياتها المهنية.وأدينت كاتارينا يوفانوفيتش، 28 عامًا، بتهمة القتل غير المتعمد في محكمة مقاطعة هايلبرون يوم الأربعاء 3 تموز.واعترفت للقضاة بأنها أنجبت طفلتها بشكل سري في منزلها في 12 أيلول 2023 ثم رمتها من نافذة تقع على ارتفاع 12 قدم تقريباً.وعثر المارة على جثة الطفلة التي تحطمت جمجمتها تحت شرفة يوفانوفيتش واتصلوا بالشرطة.وادّعت يوفانوفيتش أنها لم تكن تعلم بأمر حملها، لكن النيابة العامة اتهمتها بالقتل وإخفاء حملها عمداً عن زملائها والجيران لعدم إفساد حياتها المهنية كمديرة تنفيذية في القسم القانوني في شركة "بورش".