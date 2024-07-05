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لحظة مروعة... عطل في الألعاب النارية يحوّل حفلاً إلى كارثة (صورة)

Lebanon 24
05-07-2024 | 15:00
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تعرض عدد من الأشخاص لإصابات بالغة بسبب عطل في الألعاب النارية أثناء احتفالهم بيوم الرابع من تموز في حدث يعرف باسم ملعب النار في ولاية يوتا الأميركية.

ووقع الحادث في حرم جامعة بريغهام يونغ خلال مهرجان تضمن عرضًا لفرقة "جوناس براذرز" (Jonas Brothers).
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وأظهر مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، لحظة إطلاق الألعاب النارية أثناء تحليق طائرة مقاتلة من طراز F-35 قبل سقوطها على الجمهور.

وتوقفت الإحتفالات لمدة 20 دقيقة لتقديم العلاج للمصابين ونقل البعض منهم إلى المستشفيات المحلية.

وذكرت قناة KSL-TV أنه تم نقل شخص أصيب بجروح خطيرة بعد إصابته بألعاب نارية في وجهه، كما ذكرت شبكة ABC أنه تم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى. 

وبحسب الشهود، تم إخماد حريق صغير اندلع في المنصة نتيجة الألعاب النارية لاحقاً وذلك قبل عودة العرض إلى مساره الصحيح عند حوالي الساعة 9 مساءً. (lbc)
لحظة مروعة... عطل في الألعاب النارية يحوّل حفلاً إلى كارثة! (فيديو)
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