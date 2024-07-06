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بشكل مُفاجئ حيوان غريب يقتحم حديقة منزل.. وهذا ما فعله (صور)

Lebanon 24
06-07-2024 | 04:00
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في حادثة غريبة، اقتحم ثعلب الماء حديقة في دالتون غيتس في دارلينغتون ببريطانيا واتجه مباشرةً نحو البركة لتناول الأسماك اليابانية الموجودة فيها.

وقال ريتشارد سكار، صاحب مركز حديقة Paddock Farm إن كاميرات المراقبة التقطت الحيوان أثناء مغادرته مع سمكة في فمه.
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وأظهرت اللقطات الحيوان وهو يخرج بسرعة من البركة في وقت متأخر من الليل ويتجول في الحديقة.
 
 
 
 
 
 
واكتشف سكار جثث الأسماك بجانب حوض السباحة واضطر إلى نقل الأسماك المتبقية إلى الداخل بعدما قضى الحيوان على مخزونه بالكامل.(lbci)


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