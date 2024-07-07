عادت إلى الحياة بعد إعلان الأطباء وفاتها رسمياً.. إمرأة تروي ما حصل معها بسبب الكاجو!

عادت امرأة إلى الحياة بعد دقائق من إعلان الأطباء وفاتها، بسبب تحسس على الكاجو. وسردت تفاصيل رحلتها بين الحياة والموت.

وتحدثت المرأة، التي لم تكشف هويتها، عن تجربتها من خلال حساب "هامبل بامبل 77" على منصة "ريديت" ونقلت تفاصيله صحيفة "ديلي ستار".

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وروت إنها أصيبت بردة فعل تحسسي بعد تناولها قطعة حلوى بالكاجو خلال احتفالها بعيد ميلادها مع الأصدقاء، ولكنها نسيت دواء الحساسية في المنزل.

وظهرت عليها الأعراض بسرعة، وأصييت بانتفاخ لسانها، وانسداد مجرى التنفس، وبكدمات دموية في أطرافها.

وبعد نقلها إلى المستشفى، أعلن الأطباء وفاتها، لكنها عادت إلى الحياة فوضعها الأطباء على جهاز التنفس الصناعي لعدّة أيام.





وذكرت أنها خلال هذه الدقائق عاشت تجربة الخروج من الجسد، على حد قولها. ولفتت إلى أن الألم اختفى كلياً، وكانت تشعر بارتياح وتسمع بوضوح صوت عائلتها والأطباء. وقالت إنها كانت سعيدة ومحلّقة في فضاء فسيح لكنها كانت عاجزة عن التفاعل معهم رغم إدراك ما يدور حولها.



ورداً على الأسئلة عبر الحساب، ذكرت أنّه قبل إعلان وفاتها رسمياً، وإطفاء الأجهزة، حضرت جدّتها الراحلة منذ 30 عاماً، وطلبت منها العودة إلى الحياة لأن وقتها على الأرض لم ينته بعد.

وقالت: "شعرت بالارتياح بعدما أرشدتني جدتي إلى طريق العودة. أنا لست خائفة من الموت، وأتطلع إلى لم شملي مع أحبائي في الوقت المناسب"، على حد تعبيرها.

ولاقى هذا المنشور آراءً متضاربة، فمن جهة شكّك البعض في صحة كلامها، واعتبره نوعاً من الهلوسة خلال إنعاشها. في المقابل، اعتبر آخرون أن المنشور مريح، وجعلهم أقل خوفاً من فكرة الموت.