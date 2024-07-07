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مأساة مروّعة.. وضع الألعاب النارية المشتعلة على قبعته ثم حلّت الكارثة!

Lebanon 24
07-07-2024 | 15:00
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شوهد رجل من ولاية ساوث كارولينا في أميركا وهو يرقص في الفناء الأمامي لمنزله قبل لحظات من وفاته بعد إشتعال الألعاب النارية فوق رأسه.

وفي التفاصيل، احتفل ألين راي ماكغرو بيوم الرابع من تموز في الولايات المتحدة الأميركية وارتدى زي العم سام (Uncle Sam)، مساء الخميس الفائت في حفل سكني.
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ووضع ألين الألعاب النارية على القبعة التي كان يرتديها ثم أشعلها ما أدى إلى انفجار العبوة.

وأخبرت زوجة ألين الشرطة أنه وضع الألعاب النارية على رأسه من أجل التباهي بالأمر فقط، مضيفةً أنها طلبت منه عدم استخدامها.

وقال مكتب الطبيب الشرعي المحلي إن الألعاب النارية تسببت في صدمة شديدة في الرأس أدت إلى مقتل ماكغرو على الفور. (lbc)
 
مأساة مروّعة في أميركا... وضع الألعاب النارية المشتعلة على قبعته ثم حلّت الكارثة! (فيديو)
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