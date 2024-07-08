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بالفيديو.. حاول أن يسرق داخل المترو وهذا كان عقابه!

Lebanon 24
08-07-2024 | 06:21
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نشر أحد الاشخاص مقطع فيديو على موقع "إكس"، يظهر فيه رجل مسن يضرب لصًا ضربًا مبرحًا داخل عربة المترو، إذ كان الاخير يحاول أن يسرق محفظة نقود.
 
وبمجرد كشفه، قام الرجل بصفع اللص وضربه وركله، أمام الركاب.

وعلى الرغم من اعتذارات اللص المتكررة وتوسلاته استمر الرجل بضربه.
 
وانتشر المقطع بسرعة كبيرة، وأثار موجة من ردود الفعل. ووجد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنفسهم منقسمين، حيث أدان الكثيرون العنف المفرط، مشيرين إلى أن تسليم اللص للشرطة يعتبر الحل الأنسب.

من ناحية أخرى، رأى البعض أن هذه الإجراءات مبررة. (رصد لبنان24)
 
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المصدر: رصد لبنان24

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