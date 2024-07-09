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بعد تأخر رحلتها الجوية.. فازت بـ 5 ملايين دولار!

Lebanon 24
09-07-2024 | 03:46
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استطاعت امرأة من بنسلفانيا مؤخرا الفوز بالجائزة الكبرى مرتين، الأولى من خلال إكمال علاج سرطان الثدي، والثانية من خلال الفوز بالجائزة الكبرى في اليانصيب.

وقالت دونا أوزبورن، 75 عاما، إنها اشترت في حزيران الماضي تذكرة يانصيب من محطة وقود في مقاطعة لانكستر، حيث تعيش، في طريق عودتها إلى المنزل من المطار، حيث تأخرت رحلتها عدة مرات لدرجة أنها قررت عدم السفر.
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وأضافت أنها أنهت للتو العلاج الإشعاعي لسرطان الثدي، وكانت في طريقها إلى فلوريدا مع ابنتها لزيارة عائلتها: "تأخرت الرحلة عدة مرات، فقررت العودة إلى المنزل. وبقيت ابنتي وسافرت إلى فلوريدا. لو لم أغادر المطار، لما اشتريت هذه التذكرة أبدا".

وأشارت أوزبورن إلى أنها اكتشفت فوزها بينما كانت لا تزال في موقف سيارات محطة الوقود: "لم أصدق عيني! عدت إلى المتجر وقلت: هل يمكنك التحقق من هذا؟ هل هو صحيح أم خطأ؟ حسنا، قال الموظف: إنه صحيح".

وتابعت ابنة أوزبورن رحلتها إلى فلوريدا، ولم تصدق والدتها عندما اتصلت بها لتخبرها بأنها فازت بخمسة ملايين دولار.

وقالت أوزبورن لمسؤولي يانصيب بنسلفانيا إنها تخطط لمواصلة العمل: "لا أعرف ماذا سأفعل بنفسي، يجب أن أستمر في التحرك". لكنها تأمل في السفر إلى ألاسكا مع مكاسبها، حيث تخطط للاستثمار هناك.

ولم يوضح مسؤولو اليانصيب المبلغ الذي ستحتفظ به أوزبورن بعد الضرائب.(روسيا اليوم)


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