عمرها 97 عاما.. قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل لكنها لم تيأس وهذا ما ستفعله

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في محاولة للعودة إلى العمل، خسرت قاضية أميركية فيدرالية، تبلغ من العمر 97 عاما، تم إيقافها عن وظيفتها من قبل محكمة استئناف أميركية العام الماضي، دعوى قضائية أمس الثلاثاء، لكنها لم تيأس، وقالت إنها ستطعن في الحكم.وكانت القاضية الأميركية الفيدرالية بولين نيومان أوقفت عن العمل بعد اتهامها بعدم اللياقة بسبب ضعف إدراكي وجسدي مرتبط بسنها، وفقا لرويترز.وطعنت القاضية نيومان بقرار إيقافها الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية، وهي محكمة تركز على براءات الاختراع والعلامات التجارية وبعض المسائل الأخرى، بدعوى قضائية تدعي فيها أن قانونا صدر عام 1980 يسمى "قانون السلوك القضائي والإعاقة" الذي يحدد العملية لإقالة القضاة مخالف للدستور الأميركي.ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركي كريستوفر كوبر، أمس الثلاثاء، مزاعم نيومان بأن القانون ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة دستوريا.ورفض كوبر في شباط الماضي المطالبات الدستورية الأخرى التي أثارتها نيومان.وقال محاميها غريغ دولن لرويترز إن نيومان ستطعن في الحكم.(سكاي نيوز)