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منوعات
بسبب زفاف ابن أغنى رجل في آسيا.. حركة المرور ستتوقف لأيام في مدينة هندية
Lebanon 24
10-07-2024
|
02:55
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بعد أيام قليلة تشهد مدينة مومباي الهندية حفل زفاف نجل موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، وهو حدث ضخم سيوقف فعليا حركة المرور في جزء رئيسي من المدينة على مدى 4 أيام من الاحتفالات الفخمة بحضور مشاهير ونخبة من رجال الأعمال والسياسيين.
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ويتوج حفل زفاف أنانت أمباني، الابن الأصغر للملياردير والبالغ من العمر 29 عاما، وصديقته منذ فترة طويلة راديكا ميرشانت (29 عاما)، سلسلة من الاحتفالات الفخمة التي أقيمت على مدار العام.
وتقول الشرطة إن هذا الزفاف الضخم يعتبر "حدثا عاما" بسبب الحضور المتوقع لشخصيات مهمة من الهند والعالم، وفقا لرويترز.
وسيقتصر العبور في الطرق القريبة من مكان حفل الزفاف، في مركز جيو العالمي للمؤتمرات المملوك لمجموعة ريلاينس في المنطقة التجارية المركزية في مومباي، على المركبات والسيارات المرتبطة بالزفاف بين الساعة الواحدة ظهرا ومنتصف الليل في الفترة من 12 إلى 15 تموز، وهي ترتيبات أثارت حفيظة سكان المنطقة.
والتزم المنظمون الصمت بشأن من سيحضر لكن من المتوقع أن يكون حدثا مليئا بنجوم المجتمع.
وفي الأسبوع الماضي، أحيا المغني العالمي جاستن بيبر حفلا أمام مئات الضيوف في حفل موسيقي خاص قبل الزفاف. كما التقط نجم موسيقى البوب الكندي الصور مع العروسين.
وفي آذار الماضي غنت ريانا في احتفالات منفصلة قبل الزفاف استمرت 3 أيام في ولاية جوجارات غرب البلاد. وحضر تلك الفعاليات بيل غيتس ومارك زوكربيرغ من بين 1200 ضيف. (سكاي نيوز)
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