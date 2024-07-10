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امرأة تعيّن رجلاً لتفجير سيارة حماتها.. اليكم تفاصيل القصة

Lebanon 24
10-07-2024 | 12:07
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حُكم على رجل بالسجن لمدة 16 شهرًا بعدما عيّنته امرأة لتفجير سيارة حماتها في نزاع عائلي مرير.
وفي التفاصيل، تم توظيف لوك ويليامز، البالغ من العمر 25 عامًا، من قِبل أليشا أنور، البالغة من العمر 29 عامًا، لإضرام النار في سيارة كريستينا بليس، البالغة من العمر 54 عامًا، أمام منزلها في ريكسهام، شمال ويلز بإنكلترا.
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وجاء هذا الهجوم الانتقامي بعد أن شعرت أنور بأن حماتها لا تعتبرها "جيدة بما يكفي" لابنها. استمعت محكمة مولد كراون إلى تفاصيل الهجوم الذي أثار استياء المجتمع المحلي.
وتم الحكم على أليشا أنور الأسبوع الفائت بالسجن لمدة 16 شهرًا للعب دور مهم في هذا الهجوم. وواجهت السيدة بليس مشهد سيارتها المشتعلة بصعوبة، حيث امتدت النيران لتشمل سيارتين أخريين وتسببت في إخلاء بعض الممتلكات المجاورة. واستغرق فريقا الإطفاء 90 دقيقة للسيطرة على الحريق الذي وصف بـ"المرعب".
أشار أحد القضاة اليوم إلى أنه من الصعب تصديق أن ويليامز قد اشترى البنزين ليلاً من مرآب وملأ جركنًا به قبل استهداف السيارة المتوقفة. اعترف ويليامز، من جوينفرو، ريكسهام، بذنبه في التآمر لارتكاب حريق متعمد. حُكم عليه بالسجن لمدة 16 شهرًا، بالإضافة إلى تفعيل حكم سابق مع وقف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر، ليتم تنفيذهما بالتتابع. (lbc)
 
 
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