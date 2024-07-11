كادت تفقد حياتها.. فتاة تسقط من لعبة "المقلاع البشري" في تركيا (فيديو)

تم تداول فيديو مروع حيث كادت فتاة تركية أن تفقد حياتها أثناء لهوها بأحد الألعاب في منطقة ترفيهية بتركيا.



الفتاة، سيمانور شاهين، كانت ترغب في تجربة لعبة التمرجح في الهواء المعروفة باسم "المقلاع البشري" خلال زيارتها لمركز سياحي في منطقة تشايكارا.



وأظهر الفيديو اللحظة المروعة التي انقطع فيها الحبل المستخدم في اللعبة، ما أدى إلى سقوط سيمانور على الأرض.

وأفادت مصادر محلية، أن الفتاة أصيبت بجروح في قدمها وتم إنقاذها في الوقت المناسب، لكنها كادت أن تفقد حياتها في هذا الحادث.

وعبّر مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من ضعف نسبة الأمان في الألعاب التركية، مطالبين بتحسين معايير السلامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوي. (البوابة)





