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لهذا السبب.. رجل يقرر قطع علاقته بوالديه نهائياً

Lebanon 24
11-07-2024 | 12:00
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كشفت سيدة أن زوجها قرر قطع علاقته بوالديه نهائياً بعدما طلبت والدته منها أن تبتعد عنه وتطلب منه الطلاق.
وقالت السيدة: "بمناسبة عيد ميلاد زوجي قررت ترتيب عطلة عائلية في الكوت دازور وقمت بإنشاء مجموعة على تطبيق واتساب للتواصل مع المدعوين".
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ولفتت السيدة إلى أنها شعرت بالغضب بسبب تصرفات أهل زوجها ورغبتهما بمعرفة كل تفاصيل الرحلة والتكلفة والمكان.
وتابعت: "بعد أن سألت حماتي البالغة من العمر 77 عاماً عن الطقس مرة أخرى، طلبت منها البحث عن ذلك في موقع غوغل لكنها غضبت مني وقالت إنني امرأة وقحة وانتهازية".
وأجابت السيدة على رسالة حماتها بالقول: "يمكنني قول الشيء نفسه عنك!"، ثم أغلقت المجموعة على الفور.
وقالت المرأة إن والدة زوجها تصلت بها قبل أسبوعين من العطلة وطلبت منها أن تبتعد عن ابنها، لكن زوجها اختارها هي ولم يتحدث مع والديه منذ ذلك الحين.
وأضافت المرأة: "يسعدني القول إنه اختارني لكنني أشعر بالذنب عندما أفكر في وضعه الآن".
وأشارت المراة إلى أنها شعرت في بعض الأحيان أنها تزوجت أهل زوجها أيضاً بسبب اعتمادهما الكبير عليهما، مضيفةً: "عندما أخبرناهما أننا نريد إنجاب الأطفال رفض والد زوجي مجالسة أطفالنا أو حتى حملهم". (lbc)
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