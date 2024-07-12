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منوعات
شجار عنيف بين مجموعة من الرجال والنساء.. اليكم ما حصل (صورة)
Lebanon 24
12-07-2024
|
15:00
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اندلع شجار عنيف بين مجموعة من الأشخاص على شاطئ شعبي في تينيريفي باسبانيا، حيث شوهد الناس وهم يلوحون بالسكاكين ويرشقون بعضهم البعض بالحجارة، مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص واعتقال أربعة رجال.
وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل، النساء والرجال وهم يصرخون ويرشقون بعضهم البعض بحجارة ضخمة، بينما سقط رجل آخر أرضاً.
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وصرخت امرأة أخرى: "يمكنني أن أقتله"، بينما قالت أخرى: "اتصلوا بالشرطة! اتصل بالشرطة من فضلك، توقف عن التصوير واتصل بالشرطة".
وفرّ المتورطون في الشجار عند وصول الشرطة إلى المكان، وعثر الضباط في وقت لاحق على اثنين من المشتبه بهم على بعد مسافة قليلة من الموقع المذكور.
وادّعى الرجلان أنهما تعرضا لهجوم من قبل ثلاثة رجال آخرين، وأصيبا بجروح خطيرة في الرأس والوجه والأطراف بعد تعرضهما للطعن. (lbc)
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