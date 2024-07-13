Advertisement

منوعات

بسبب تركيب أظافر اصطناعية.. ما حصل معها لم يكن متوقعاً!

Lebanon 24
13-07-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1222094-638564350709524064.png
Doc-P-1222094-638564350709524064.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زعمت إحدى الأمهات أن أظافر "الأكريليك" التي قامت ابنتها بتركيبها مؤخراً أصابتها بعدوى شديدة لدرجة أنها اضطرت إلى إزالة أظافرها الطبيعية جراحياً.

ودفعت ريبيكا سكوت من شيشاير في بريطانيا، 45 جنيهاً استرلينياً مقابل تركيب أظافر "الأكريليك" لابنتها ليلى كرين البالغة من العمر 15 عاماً قبل حفل تخرجها.
Advertisement

ومزقت الأظافر جزءًا من أظافر ليلى الطبيعية بعدما ضربت أصابعها، ولم تكتشف خروج القيح الأصفر من مكان الإصابة إلا بعد زيارة صديقة أمها التي تعمل في مجال العناية بالأظافر والتي طلبت نقلها إلى مركز رعاية عاجلة.
 
وتعتقد سكوت أن العدوى التي أصابت ابنتها ناجمة عن مادة ميثيل ميثاكريليت الكيميائية (MMA)، والتي وصفها الخبراء بأنها "سامة".(lbci)

 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:54 | 2024-07-13
04:00 | 2024-07-13
03:48 | 2024-07-13
03:00 | 2024-07-13
02:31 | 2024-07-13
02:00 | 2024-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24