بسبب تركيب أظافر اصطناعية.. ما حصل معها لم يكن متوقعاً!

Advertisement

زعمت إحدى الأمهات أن أظافر "الأكريليك" التي قامت ابنتها بتركيبها مؤخراً أصابتها بعدوى شديدة لدرجة أنها اضطرت إلى إزالة أظافرها الطبيعية جراحياً.ودفعت ريبيكا سكوت من شيشاير في بريطانيا، 45 جنيهاً استرلينياً مقابل تركيب أظافر "الأكريليك" لابنتها ليلى كرين البالغة من العمر 15 عاماً قبل حفل تخرجها.ومزقت الأظافر جزءًا من أظافر ليلى الطبيعية بعدما ضربت أصابعها، ولم تكتشف خروج القيح الأصفر من مكان الإصابة إلا بعد زيارة صديقة أمها التي تعمل في مجال العناية بالأظافر والتي طلبت نقلها إلى مركز رعاية عاجلة.وتعتقد سكوت أن العدوى التي أصابت ابنتها ناجمة عن مادة ميثيل ميثاكريليت الكيميائية (MMA)، والتي وصفها الخبراء بأنها "سامة".(lbci)