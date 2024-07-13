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ابن الـ 5 سنوات ابتلع بطارية.. هكذا تم سحبها بعد 6 أيام (صور)

Lebanon 24
13-07-2024 | 03:00
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استطاع الأطباء في مستشفى حماة الوطني في سوريا من سحب بطارية على شكل قرص من مريء طفل عمره 5 سنوات بعد 6 أيام من ابتلاعها.

وقال المدير العام للهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف إن طفلا بعمر 5 سنوات وصل إلى الشعبة الهضمية بعد 6 أيام من ابتلاعه بطارية على شكل قرص.
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وأضاف سليم خلوف أنه تم إجراء تنظير هضمي علوي كشف أن البطارية كانت محشورة بالمريء وتم سحبها بملقط خاص بالأجسام الغريبة.

وأوضح أنه تمت إعادة التقييم للمكان تنظيريا حيث لوحظ تقرح واسع مع نزف في المخاطية مكان الانحشار.
 
 
 
 
 
 
 
 
وأكد أنه تم وضع الطفل تحت المراقبة وخرج من دون مضاعفات.

من جانبه ذكر الطبيب طالب ميرزا رئيس الشعبة الهضمية في الهيئة والذي أنقذ الطفل، أن ابتلاع الأجسام الغريبة من الحالات التي تراجع قسم التنظير وتحدث بنسبة 80% عند الأطفال الذين يدخلون إلى أفواهم بشكل عفوي القطع النقدية وأقراص البطاريات وقطع الألعاب وغيرها.

وأفاد بأن الحالات التي تحتاج لتداخل تنظيري إسعافي هي وجود مؤشرات تدل على انسداد مريئي كامل كفرط الألعاب وأقراص البطاريات المحشورة بالمري والتي تسبب أذى خلال ساعات بمخاطية المري، بالإضافة إلى الأجسام الحادة في المري.

وأشار طالب ميرزا إلى أن بقية الحالات إن كانت بحاجة للتداخل فيمكن إجراء التنظير بأقرب وقت يسمح به وضع المريض خلال 12 – 24 ساعة أو أقل.(روسيا اليوم)





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