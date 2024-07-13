Advertisement

منوعات

الجثة بدأت بالتنفس.. أعلنوا وفاتها ونقلوها الى صالة الجنازة ثم اكتشفوا المفاجأة! (صور)

Lebanon 24
13-07-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1222097-638564363402261373.png
Doc-P-1222097-638564363402261373.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلبت عائلة امرأة تبلغ من العمر 82 عامًا، تم إعلان وفاتها في دار رعاية في نيويورك، تفسيرا بعدما تبين لاحقًا أنها تتنفس بعد ساعتين في دار الجنازة.

ويُعتقد أن جانيت بالدوتشي توفيت في منتصف صباح يوم 4 شباط 2023 في مركز Water's Edge لإعادة التأهيل والتمريض في بورت جيفرسون في لونغ آيلاند في نيويورك.
Advertisement

وتم بعد ذلك نقل جثة بالدوتشي من دار رعاية المسنين إلى دار جنازات كازيمير في مكان قريب ميلر بليس، على بعد حوالي ستة أميال، ليتم تحنيطها.
 
 
 
 
وبينما كان عمال صالة الجنازة على استعداد للعناية بجثة بالدوتشي، لاحظوا أن الجثة التي كانت ترقد أمامهم لا تزال تنبض، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

والآن تبحث عائلة ابني بالدوتشي، روبرت وجوزيف بالدوتشي، عن تفسير لكيفية حدوث الاختلاط فيما وصف بأنه "سلوك متطرف وشائن" في دعوى قضائية رفعتها الأسرة.
 
 
 
 
 
 
وتعتقد العائلة أن الموظفين في دار الرعاية أعلنوا وفاة بالدوتشي قبل الأوان، لكنهم ساهموا أيضًا في وفاتها الفعلية من خلال الفشل في تشخيص تجلط الأوردة العميقة، والذي زعموا أنه حدث بينما كان العاملون في دار رعاية المسنين يقفون جانبًا ولم يفعلوا شيئًا للمساعدة في علاجها.(lbci)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:54 | 2024-07-13
03:48 | 2024-07-13
03:00 | 2024-07-13
02:31 | 2024-07-13
02:00 | 2024-07-13
01:00 | 2024-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24