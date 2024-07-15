بالصور.. العثور على أندر حوت في العالم

ذكرت وكالة بيئية حكومية في نيوزيلندا الاثنين أن حوتا جرفته الأمواج إلى شاطئ الجزيرة الجنوبية هذا الشهر يعتقد أنه حوت منقاري مجرفي الأسنان وهو من أندر سلالات الحيتان في العالم.



وكان الحوت الذي يبلغ طوله خمسة أمتار منقاريا، وجرفته الأمواج إلى شاطئ أوتاجو، وعرف من ألوانه وشكل جمجمته ومنقاره وأسنانه.

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وهذه الحيتان لم يسجل أي مشاهدات حية لها على الإطلاق، ولا أحد يعرف عددها، ولا ماذا تأكل، ولا حتى أين تعيش في منطقة شاسعة جنوبي المحيط الهادئ.



وقالت هانا هندريكس، المستشارة الفنية البحرية لإدارة الحفاظ على البيئة النيوزيلندية: "لا نعرف سوى القليل للغاية عن الحوت، لا يوجد شيء عمليا. وسيؤدي هذا الاكتشاف إلى بعض العلوم المذهلة والمعلومات الجديدة الأولية في العالم". وهذه الحيتان لم يسجل أي مشاهدات حية لها على الإطلاق، ولا أحد يعرف عددها، ولا ماذا تأكل، ولا حتى أين تعيش في منطقة شاسعة جنوبي المحيط الهادئ.وقالت هانا هندريكس، المستشارة الفنية البحرية لإدارة الحفاظ على البيئة النيوزيلندية: "لا نعرف سوى القليل للغاية عن الحوت، لا يوجد شيء عمليا. وسيؤدي هذا الاكتشاف إلى بعض العلوم المذهلة والمعلومات الجديدة الأولية في العالم".