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بالصور.. العثور على أندر حوت في العالم

Lebanon 24
15-07-2024 | 09:20
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ذكرت وكالة بيئية حكومية في نيوزيلندا الاثنين أن حوتا جرفته الأمواج إلى شاطئ الجزيرة الجنوبية هذا الشهر يعتقد أنه حوت منقاري مجرفي الأسنان وهو من أندر سلالات الحيتان في العالم.

وكان الحوت الذي يبلغ طوله خمسة أمتار منقاريا، وجرفته الأمواج إلى شاطئ أوتاجو، وعرف من ألوانه وشكل جمجمته ومنقاره وأسنانه.
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وهذه الحيتان لم يسجل أي مشاهدات حية لها على الإطلاق، ولا أحد يعرف عددها، ولا ماذا تأكل، ولا حتى أين تعيش في منطقة شاسعة جنوبي المحيط الهادئ.

وقالت هانا هندريكس، المستشارة الفنية البحرية لإدارة الحفاظ على البيئة النيوزيلندية: "لا نعرف سوى القليل للغاية عن الحوت، لا يوجد شيء عمليا. وسيؤدي هذا الاكتشاف إلى بعض العلوم المذهلة والمعلومات الجديدة الأولية في العالم".
العثور على حوت يعتقد أنه من أندر الأنواع في العالم

يُذكر أنّه تم العثور على أول عظام لحوت منقاري عام 1872 في جزيرة بيت في نيوزيلندا. وتعتبر نيوزيلندا نقطة ساخنة لجنوح الحيتان، حيث سجلت البلاد أكثر من 5000 حالة جنوح منذ عام 1840. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم

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