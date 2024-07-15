28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
دخلت المنزل وتركت طفلها في السيارة.. وعندما خرجت وقعت المأساة!
Lebanon 24
15-07-2024
|
12:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت أم عازبة من ولاية أوهايو الأميركية، أليكسا ستاكيلي، 29 عامًا، يوم الخميس عندما ألقيت من غطاء سيارتها أثناء محاولتها إنقاذ ابنها البالغ من العمر 6 سنوات من محاولة سرقة السيارة.
وتسلقت أليكسا مقدمة سيارتها "الهوندا" وتحطم رأسها على الرصيف بعد أن حاول اثنان من المشتبه بهم سرقة السيارة بينما كان ابنها نائمًا بالداخل خارج منزل جليسة الأطفال في كولومبوس.
Advertisement
وقال هايدن سوارتز، شقيق أليكسا الأصغر: "كانت دائمًا شخصًا مميزًا بالنسبة لي، حكيمة وذكية جدًا". وأضاف: "لم تنشأ في أفضل الظروف العائلية، لكنها كانت دائمًا تستفيد من كل موقف وتتمتع بنظرة إيجابية لكل شيء. لقد حققت كل هدف وضعته لنفسها".
أفادت الشرطة أن أليكسا، بعد أن وضعت ابنها في السيارة، عادت إلى داخل المنزل لأخذ شيء نسيته. وعندما عادت، رأت السيارة تتحرك عندها أدركت أن لصًا كان يحاول سرقتها مع الطفل بداخلها.
وقفزت أليكسا إلى مقدمة السيارة وألقيت منها بينما حاول اللص الفرار، ما أدّى إلى اصطدام رأسها بالرصيف وتوفيت لاحقًا في المستشفى.
وتم إيقاف السيارة في مكان قريب في موقف سيارات المجمع، حيث فر اللصان عبر السياج. كما تم القبض على رجلين يتطابقان مع أوصاف المشتبه بهما في فيديو المراقبة، لكنهما ما زالا مطلقي السراح. (lbc)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
Lebanon 24
زيادات على الرواتب تنتظر القطاع العام... وهذه تفاصيلها؟
22:57 | 2024-07-14
14/07/2024 10:57:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
12:07 | 2024-07-15
15/07/2024 12:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
05:31 | 2024-07-15
15/07/2024 05:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورتها بالمايوه: الكشف عن بطلة مسلسل "ايزيل" المعرب.. هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك باسل خياط
Lebanon 24
نشرت صورتها بالمايوه: الكشف عن بطلة مسلسل "ايزيل" المعرب.. هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك باسل خياط
04:43 | 2024-07-15
15/07/2024 04:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" سيقصفها.. مدينة إسرائيلية تتأهب وصحيفة من تل أبيب تحددها
Lebanon 24
"حزب الله" سيقصفها.. مدينة إسرائيلية تتأهب وصحيفة من تل أبيب تحددها
06:00 | 2024-07-15
15/07/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:00 | 2024-07-15
انقلاب قارب وسط الأمواج الشديدة والكاميرات تلتقط اللحظة المرعبة
09:20 | 2024-07-15
بالصور.. العثور على أندر حوت في العالم
06:39 | 2024-07-15
جثة مُحنطة شُنقت قبل 2000 عام.. ألغاز وأسرار مُثيرة تُكشف للمرة الأولى عنها
02:30 | 2024-07-15
إذا كنت تريد النجاح في حياتك المهنية.. عليك ان تتخلى عن هذه العادات!
00:16 | 2024-07-15
أحرجت والدها الملك أمام أنظار الملايين.. أميرة إسبانيا ترفض حمل كأس أوروبا! (فيديو)
23:00 | 2024-07-14
دودة ضخمة بأنياب مسننة تثير الرعب في كاليفورنيا (فيديو)
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
15/07/2024 23:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
15/07/2024 23:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
15/07/2024 23:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24