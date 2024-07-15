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منوعات
انقلاب قارب وسط الأمواج الشديدة والكاميرات تلتقط اللحظة المرعبة
Lebanon 24
15-07-2024
|
15:00
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رصدت كاميرات المراقبة لحظة انقلاب أحد القوارب وسط الأمواج الشديدة، مما أدى إلى مقتل رجل وإصابة آخر.
وكان الرجلان يعبران منطقة تويد ريفر بار بالقرب من تويد هيدز في شمال نيو ساوث ويلز عندما انطلق قاربهما في الهواء.
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وظهر القارب وهو يعبر موجة واحدة قبل أن تطلقه موجة ثانية في الهواء قبالة شاطئ دورنباه، ما أدى إلى غرقه على الفور.
وأطلق طاقم الطوارئ في المنطقة عملية إنقاذ متعددة الجثث بما في ذلك الشرطة الحالية والبحرية وطائرة هليكوبتر بالإضافة إلى بعض المنقذين.
وتم انتشال رجل يبلغ من العمر 58 عاماً من الماء بواسطة ثلاثة من مرتادي الشاطئ على متن دراجة مائية، ثم قاموا بنقله إلى قارب إنقاذ بحري.
وتم انتشال رجل آخر يبلغ من العمر 56 عاماً بواسطة مروحية الإنقاذ، إلا أن الطاقم لم يتمكن من إنعاشه. (lbc)
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