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نهاية مأساوية.. وفاة أسرة كاملة بحادث سير مروع في القاهرة (صور)

Lebanon 24
16-07-2024 | 03:35
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لقيت أسرة مصرية حتفها في حادث سير مروع شرق القاهرة.

وتسبب حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكي بالطريق الإقليمي على أطراف مدينة بدر شرق القاهرة إلى وفاة أب وأم وأطفالهما الثلاثة أمس الاثنين، حيث تهشمت السيارة الملاكي التي كانت تقل الأسرة بالكامل.
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أب وأم وثلاثة أبناء

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود بلاغ يفيد بمصرع أسرة كاملة مكونة من أب وأم و3 أبناء إثر تعرضهم لحادث تصادم مروع على طريق بدر، وبعد فحص متعلقات الأسرة تبين أن الأب يدعى إبراهيم أحمد عبد الفتاح الغوابي "42 عاما"، وأطفاله الثلاثة آسر وأحمد وملك، وزوجته دينا مغازي من أبناء قرية حمادة مركز أولاد صقر بالشرقية.

يعمل بدولة الإمارات
وتبين أن رب الأسرة يعمل بدولة الإمارات ويقيم معه أفراد أسرته حيث عثر على بطاقات إقامة إماراتية للأبناء بين متعلقاتهم داخل السيارة المهشمة، ويبدو أنهم كانوا في مصر يقضون الإجازة الصيفية وزيارة الأهل والأقارب.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت سرعة التحريات لبيان سبب الحادث وكيفية حدوثه، وباشرت بالتحقيقات.

حزن يعم مواقع التواصل الاجتماعي
وتستعد قرية حمادة بمحافظة الشرقية لتشييع جنازة أفراد الأسرة اليوم، في أجواء من الصدمة، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحادث المأساوي، وتحولت مواقع التواصل إلى دفتر عزاء يعج بنعي أفراد الأسرة، وعبر الكثيرون عن حزنهم لوفاة أسرة كاملة تشمل أطفالا في لمح البصر، بينما انهالت الدعوات لهم بالرحمة ولأهلهم بالصبر.(العربية)


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