جريمة غامضة... 6 جثث ودم ملوث بفندق تايلندي

بدأت الشرطة التايلاندية التحقيق في وفاة ستة أجانب عُثر على جثثهم في غرفة بفندق راق في بانكوك الثلاثاء فيما لا يزال البحث جارياً عن شخص سابع على صلة بالحادث.

وأفادت الشرطة التايلاندية الأربعاء بأن أحد الأجانب الستة الذين عثر على جثثهم في غرفة بفندق في بانكوك الثلاثاء هو مرتكب جريمة القتل، موضحة أن تحاليل الدم أظهرت وجود آثار للسيانيد.

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وقال نائب قائد شرطة بانكوك نوباسيل بونساواس المسؤول عن التحقيق في مؤتمر صحافي بالعاصمة التايلاندية: "نود أن نؤكد أن أحد القتلى الستة كان وراء هذا الحادث باستخدام السيانيد". وأضاف "نحن مقتنعون بأن أحد الأشخاص الستة الذين عثر عليهم مقتولين ارتكب هذه الجريمة".

وأوضح المسؤول نفسه أن الدافع للجريمة يتعلق بديون.





وعُثر الثلاثاء على جثث ستة فيتناميين يحمل اثنان منهم الجنسية الأميركية، في جناح بأحد الفنادق في وسط بانكوك السياحي.

وأثارت الظروف الغامضة لوفاتهم شائعات عدة، وأشارت وسائل إعلام في البداية إلى أنها ناجمة عن إطلاق نار، قبل أن ينفي المحققون ذلك.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة أطباقاً تايلاندية وإبريقَي قهوة وفناجين في الغرفة التي كان القتلى الستة فيها.

وفي واشنطن، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر عن "تعازيه العميقة لعائلات" القتلى، مشيراً إلى أن السلطات ِالأميركية تتابع الوضع "عن كثب".

وقال رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين صباح الأربعاء إن مقتل الستة مرتبط "بمسألة خاصة" وليس متصلاً "بسرقة ولا بمسألة تتعلق بالأمن القومي".



وأكد أن وفاة الأجانب الستة لن تؤثر على السياحة، وهي قطاع رئيسي في الاقتصاد التايلاندي.

وتسعى السلطات إلى تحسين صورة المملكة التي تُربَط أحياناً بعمليات احتيال وانعدام الأمن.

وكان ثيتي ساينجساوانج، أحد مسؤولي الشرطة، قال الثلاثاء إن الأجانب الستة وصلوا إلى فندق غراند حياة إيراوان في بانكوك في وقتين مختلفين يومي السبت والأحد. وجميعهم من أصل فيتنامي بينما يحمل اثنان منهم الجنسية الأميركية أيضا.

وأضاف أن المجموعة المكونة من ثلاثة رجال وثلاث نساء حجزوا غرفا مختلفة لكن عُثر على جثثهم في غرفة واحدة ولم تظهر عليهم أي علامات تدل على وقوع شجار.



وقال ثيتي "لم يكن هذا بغرض إيذاء النفس، لكن شخصا ما تسبب في وفاتهم"، مضيفا أن الشرطة تبحث عن شخص سابع على صلة بهم. وتابع قائلا "نتتبع كل خطوة منذ نزولهم من الطائرة".





وقالت الشرطة في بيان إن أفرادها عثروا على الجثث بعد اتصال من موظفي الفندق في حوالي الساعة 5.30 مساء (1030 بتوقيت غرينتش).

وقالت الحكومة في بيان إن رئيس الوزراء سريتا تافيسين، الذي زار الفندق في وقت متأخر الثلاثاء مع مسؤولين كبار في الشرطة، أمر بإجراء تحقيق سريع في الواقعة. وأضاف "رئيس الوزراء أمر جميع الوكالات باتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب التأثير على السياحة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة "تراقب الوضع عن كثب و(نحن) على استعداد لتقديم المساعدة القنصلية".

وزار أكثر من 28 مليون سائح تايلاند العام الماضي وأنفقوا 1.2 تريليون بات (33.71 مليار دولار)، وتتوقع الحكومة وصول 35 مليون سائح هذا العام.

واهتز قطاع السياحة في تشرين الأول بعد مقتل أجنبيين في إطلاق نار بمركز تسوق فاخر قريب من الفندق، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين الثقة. (العربية)