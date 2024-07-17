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حركات مهينة أمام تمثال شهير.. سائحة تثير غضب الإيطاليين (صورة)

Lebanon 24
17-07-2024 | 15:00
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أثارت سائحة غضبا في فلورنسا الإيطالية بعد أن تسلقت نصبًا تذكاريًا ومارست عددا من الأفعال الجنسية المهينة مع التمثال الشهير.
وفي التفاصيل، شوهدت السائحة الشقراء، التي لم تُعرف هويتها بعد، عندما تسلقت تمثال باخوس غيامبولونيا البرونزي في منطقة بورغو سان جاكوبو الإيطالية.
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ووقفت المرأة أمام التمثال وفاجأت الحاضرين بالحركات الجنسية والفاضحة التي كانت تقوم بها، وقام رفاقها بتوثيق اللحظة والتقاط مجموعة من الصور. 
وطالب الإيطاليون المسؤولون بشن حملة صارمة و"عدم التسامح" مع السياح غير المحترمين، خصوصا بعد تسلسل هذا النوع من الأحداث مؤخرًا.
وفي هذا السياق، قالت باتريسيا أسبروني، من منظمة كونكولتورا للتراث الثقافي، إن هذه الأفعال "الوقحة" تحدث باستمرار لأن الأشخاص يشعرون بأنه يحق لهم القيام بما يريدونه والإفلات من العقاب بسهولة. (lbc)
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