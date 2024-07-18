بمبلغ لا يخطر على البال... بيع حفرية ديناصور

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ذكرت دار "سوثبيز" للمزادات إن البقايا المتحجرة شبه الكاملة للديناصور "ستيغوسورس" بيعت مقابل 44.6 مليون دولار في مزاد، من دون الكشف عن اسم المشتري.وتعتبر هذه الحفرية، التي يطلق عليها اسم "أبيكس" من الحفريات الأكثر اكتمالا التي عثر عليها في التاريخ، بحسب دار "سوثبيز".وقالت كاساندرا هاتون، رئيسة قسم العلوم والثقافة في دار "سوثبيز" إنّ "الحفرية "أبيكس" أخذت الآن مكانها في التاريخ بعد مرور حوالي 150 مليون سنة من تجولها على ظهر الكوكب". (سكاي نيوز)