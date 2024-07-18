Advertisement

منوعات

بمبلغ لا يخطر على البال... بيع حفرية ديناصور

Lebanon 24
18-07-2024 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1223928-638569055560483248.jpg
Doc-P-1223928-638569055560483248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت دار "سوثبيز" للمزادات إن البقايا المتحجرة شبه الكاملة للديناصور "ستيغوسورس" بيعت مقابل 44.6 مليون دولار في مزاد، من دون الكشف عن اسم المشتري.

وتعتبر هذه الحفرية، التي يطلق عليها اسم "أبيكس" من الحفريات الأكثر اكتمالا التي عثر عليها في التاريخ، بحسب دار "سوثبيز".
Advertisement

وقالت كاساندرا هاتون، رئيسة قسم العلوم والثقافة في دار "سوثبيز" إنّ "الحفرية "أبيكس" أخذت الآن مكانها في التاريخ بعد مرور حوالي 150 مليون سنة من تجولها على ظهر الكوكب". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:37 | 2024-07-18
02:09 | 2024-07-18
01:41 | 2024-07-18
00:25 | 2024-07-18
23:26 | 2024-07-17
23:15 | 2024-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24