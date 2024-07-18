Advertisement

منوعات

واقعة مأساوية.. أب يطرد ابنته الوحيدة من منزله: اليكم السبب

Lebanon 24
18-07-2024 | 12:36
A-
A+
Doc-P-1224033-638569281714783367.jpg
Doc-P-1224033-638569281714783367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في واقعة مأساوية، أقدم أب على طرد ابنته الوحيدة الطالبة من منزله رافضاً الإنفاق عليها لإرضاء زوجته الجديدة، لتشهد المحاكم المصرية قضية نفقة من نوع خاص.
فقد كشفت المحامية نهى الجندي في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن موكلتها وهي طالبة بمعهد الخدمة الاجتماعية، عاشت مع والدها وزوجته بعد زواجهما قبل عام.
Advertisement
وكانت زوجة أبيها تعاملها معاملة جيدة، لكنها بعد حملها بدأت تغير من أسلوبها، وبدأت تحاول إزعاجها بكل الطرق، حتى افتعلت معها مشكلة ذات يوم وطلبت من زوجها طرد ابنته من المنزل.
وأضافت المحامية أن الأب بالفعل قام بما طلبته زوجته، وطرد ابنته الوحيدة من المنزل، ولدى سؤال الابنة لوالدها "أروح فين؟" رد الوالد "اتصرفي، اشتغلي، أنا مش ملزم أصرف عليكي".
وقالت الجندي إنه بحسب القانون، يبقى الأب ملزما بالإنفاق على بناته حتى الزواج، ولأن الفتاة وجدت نفسها في الشارع، ولجأت إلى أقارب والدتها دون مال لتعتاش به، فاضطرت إلى رفع قضية "نفقة أقارب" لإلزام الأب بالتكفل بابنته.
يذكر أن محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، كانت ألزمت الأب بدفع نفقة شهرية لابنته بقيمة 1500 جنيه مصري، بالرغم من أن الأب مقتدر حيث يعمل موظفا، كما لديه مشروع خاص في تجارة السيارات بالشراكة مع شقيقه.
إلا أن ما قدم للمحكمة من مستندات كان مجرد مرتب صغير، حيث لم تستطع الفتاة إثبات شراكة والدها في مشروع تجارة السيارات.
في حين قال الأب أمام المحكمة إن لديه التزامات، وإنه متزوج بأخرى. (العربية)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:18 | 2024-07-18
09:53 | 2024-07-18
09:00 | 2024-07-18
07:37 | 2024-07-18
06:12 | 2024-07-18
02:09 | 2024-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24