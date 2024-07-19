بالصور.. مصارع مزّق ثيابه تعبيرًا عن تأييده لترامب

شارك المصارع الشهير هالك هوجان، الجمعة، في اليوم الأخير من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن.

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وخلال إلقاء كلمة أعرب فيها عن تأييده للرئيس السابق دونالد ترامب، قام هوجان بتمزيق قميصه، وهي الحركة التي اشتهر بها خلال مباريات المصارعة، وكان من بين الحضور أبناء ترامب إيفانكا وجونيور وإريك. وخلال إلقاء كلمة أعرب فيها عن تأييده للرئيس السابق دونالد ترامب، قام هوجان بتمزيق قميصه، وهي الحركة التي اشتهر بها خلال مباريات المصارعة، وكان من بين الحضور أبناء ترامب إيفانكا وجونيور وإريك.