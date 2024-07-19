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بالصور.. مصارع مزّق ثيابه تعبيرًا عن تأييده لترامب

Lebanon 24
19-07-2024 | 00:00
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شارك المصارع الشهير هالك هوجان، الجمعة، في اليوم الأخير من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن.
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هوجان

وخلال إلقاء كلمة أعرب فيها عن تأييده للرئيس السابق دونالد ترامب، قام هوجان بتمزيق قميصه، وهي الحركة التي اشتهر بها خلال مباريات المصارعة، وكان من بين الحضور أبناء ترامب إيفانكا وجونيور وإريك.
هوجان

وقال هوجان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، إنه حاول باعتباره فنانا البقاء بعيدًا عن السياسة، لكن "لم يعد بإمكانه البقاء صامتا" بعد السنوات الأربع الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب، السبت، خلال فعالية انتخابية.(سي أن أن)
 
هوجان
هوجان

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