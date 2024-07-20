31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
34
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بسعر خيالي.. ملياردير أميركي يشتري أغلى هيكل عظمي لديناصور
Lebanon 24
20-07-2024
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم بيع يوم الأربعاء الماضي الهيكل العظمي للديناصور من نوع "ستيغوصور" لقاء سعر قياسي بلغ أكثر من مليون دولار بمزاد في نيويورك، وقد اشتراه الملياردير الأميركي النافذ كِن غريفين الذي يعتزم إعارته لمؤسسة أميركية بغية عرضه.
Advertisement
وتولت صحيفة "وول ستريت جورنال" الكشف عن هذه المعلومات التي أكدها لوكالة فرانس برس مصدر قريب من عملية البيع، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وسبق لكِن غريفين، وهو رئيس صندوق التحوّط "سيتاديل" ومتبرع بارز للحزب الجمهوري، أن اشترى في تشرين الثاني 2021 لقاء 43 مليون دولار نسخة أصلية نادرة من الدستور الأميركي أعارها مجانا إلى متحف حكومي في ولاية أركنسو.
واشارت دار "سوذبيز" التي نظمت المزاد الأربعاء الماضي في نيويورك إلى أن الشاري "يعتزم درس إمكان إعارة الديناصور لمؤسسة أميركية. ونقلت "وول ستريت جورنال" عن غريفين قوله إن "أبيكس"، وهو الاسم الذي يطلق على الديناصور، "وُلِدَ في أميركا وسيبقى في أميركا".
ووفقا لمجلة "فوربس"، تُقدَّر ثروة كِن غريفين بنحو 37,8 مليار دولار، وهو خرّيج جامعة هارفرد الخاصة العريقة بالقرب من بوسطن، وأحد أكبر مانحيها، إذ بلغت قيمة ما تبرّع به لها 350 مليون دولار عام 2023. وتبرّع الملياردير بمبلغ 16,5 مليون دولار عام 2017 لمتحف "فيلد ميوزيوم" في شيكاغو لتمكينه من عرض عيّنة أخرى من الديناصورات، وهو التيرانوصور ريكس "سو".
ويُعدّ "أبيكس" الذي يعود إلى 150 مليون سنة "أحد الهياكل العظمية الأكثر اكتمالاً المكتشفة إلى اليوم"، بحسب الدار.(lbci)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إسعافات وبلبلة في الضاحية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إسعافات وبلبلة في الضاحية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
15:34 | 2024-07-19
19/07/2024 03:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية منحت "حزب الله" ملايين الدولارات.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف هويتها!
Lebanon 24
شخصية منحت "حزب الله" ملايين الدولارات.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف هويتها!
14:00 | 2024-07-19
19/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... شاهدوا صور زفافها وهذه هويّة عريسها
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... شاهدوا صور زفافها وهذه هويّة عريسها
08:44 | 2024-07-19
19/07/2024 08:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن "تدمير لبنان".. إقرأوا ماذا كشف جنرال إسرائيلي عبر تقرير!
Lebanon 24
تفاصيل عن "تدمير لبنان".. إقرأوا ماذا كشف جنرال إسرائيلي عبر تقرير!
13:00 | 2024-07-19
19/07/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا رصدت إسرائيل داخل لبنان؟ تقريرٌ إسرائيليّ يكشف!
Lebanon 24
ماذا رصدت إسرائيل داخل لبنان؟ تقريرٌ إسرائيليّ يكشف!
12:00 | 2024-07-19
19/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:00 | 2024-07-20
العثور على جثة ابنة الـ 16 عاماً الحامل في الغابة.. هذا ما حصل معها
03:07 | 2024-07-20
بين كندا وغرينلاند.. اكتشاف قارة مفقودة بالصدفة إليكم التفاصيل
01:00 | 2024-07-20
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
23:42 | 2024-07-19
شغب في مدينة بريطانية بعد سحب أطفال من أسرة.. شاهدوا ما حصل (فيديو)
23:32 | 2024-07-19
بسبب الخلل التقني العالمي.. "عاصفة مثالية" صبت في مصلحة المجرمين!
23:00 | 2024-07-19
برجك اليوم
فيديو
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
Lebanon 24
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
01:00 | 2024-07-20
20/07/2024 14:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
01:00 | 2024-07-20
20/07/2024 14:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"هو اللي كان يلاحقني".. للمرة الأولى نسرين طافش تفتح النار على ديما بياعة بعدما اتهمتها بإقامة علاقة مع تيم حسن (فيديو)
Lebanon 24
"هو اللي كان يلاحقني".. للمرة الأولى نسرين طافش تفتح النار على ديما بياعة بعدما اتهمتها بإقامة علاقة مع تيم حسن (فيديو)
23:30 | 2024-07-19
20/07/2024 14:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24