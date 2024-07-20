العثور على جثة ابنة الـ 16 عاماً الحامل في الغابة.. هذا ما حصل معها

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بعد تعقب هاتفها، عثرت عائلة أميركية على جثة ابنتها الحامل المفقودة في الغابة، حيث اكتشف أحد أفراد عائلتها مكانها يوم الإثنين الفائت.وزعمت عائلة ميا كامبوس أن الأخيرة غادرت المنزل برفقة زوجها مساء الأحد الماضي، إلا أنها لم تعد ما دفعهم إلى الاتصال بالشرطة.وعثرت عائلتها على جثتها ملطخة بالدماء في وسط الغابة، وقال والدها: "لقد وجدت ابنتي مستلقية على وجهها، لقد قتلوا طفلتي".وتابع: "لقد أخذوا منها كل شيء، أخذوا مني كل شيء، وهذا أمر صعب".وألقت الشرطة القبض على والد الطفل جيسوس مونروي بتهمة الكذب على الضباط من دون إدانته في تنفيذ هذه الجريمة.(lbci)