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فنون ومشاهير

أساء الى فنانة شهيرة عبر مواقع التواصل.. المتهم يعترف وهذا ما عرف عنه

Lebanon 24
20-07-2024 | 09:37
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أوقفت أجهزة مديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم متهم بالإساءة للفنانة راندا البحيري على صفحات التواصل الاجتماعي.
 
 
وتمكنت الاجهزة الامنية من توقيف المتهم الذي يدعى ثناء.س.ع، بعد تحديد مكان اختبائه في مكان إقامته بمركز المغاغة في محافظة المنيا. وقد تبين أنه عاطل عن العمل.
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وقام المتهم بالتشهير بالممثلة المصرية والإساءة لها عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وحررت محضرا ضده.

وبالتنسيق بين مباحث الجيزة والمنيا تم ضبط المتهم. وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة وجار إحالته للنيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا من الفنانة راندا البحيري ضد أحد الأشخاص لقيامه بالتشهير بها والإساءة إليها ونشر صور خاصة بها عبر تطبيق "فيسبوك" من خلال صفحات عدة.
 
وكان قسم مكافحة جرائم الإنترنت بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من الممثلة لتضررها من مجموعة من الأسماء تحمل اسم "الدكش" على تطبيق "فيسبوك" يديرها شخص واحد، وقيامه بالتشهير بها والإساءة إليها ونشر صورها الخاصة عبر هذه الصفحات.


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