لحظات رعب مرت على طفلين.. شابة أشعلت النار في سيارة والدتهما وهما بداخلها (صورة)

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ألقي القبض على امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا بعد أن "أضرمت النار عمدًا" في سيارة كان بداخلها طفلان صغيران.ووقع الحادث المروع في حوالي الساعة 10.52 مساءً يوم الخميس في تونغ واي، ليدز.ووفقا لشرطة غرب يوركشاير، أبلغت الأم أن سيارتها قد أحرقت عمدا بينما كان طفلاها الصغيران لا يزالان في السيارة.ونقلت الأم وجارتها الأطفال إلى مكان آمن حيث قام طاقم الإسعاف بفحصهم من دون العثور على أي مخاوف.وتم القبض على امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا للاشتباه في قيامها بإشعال حريق متعمد وتم إطلاق سراحها منذ ذلك الحين بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات. (lbc)