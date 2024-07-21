Advertisement

منوعات

لحظات رعب مرت على طفلين.. شابة أشعلت النار في سيارة والدتهما وهما بداخلها (صورة)

Lebanon 24
21-07-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1224992-638571824405761920.jpg
Doc-P-1224992-638571824405761920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقي القبض على امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا بعد أن "أضرمت النار عمدًا" في سيارة كان بداخلها طفلان صغيران.
ووقع الحادث المروع في حوالي الساعة 10.52 مساءً يوم الخميس في تونغ واي، ليدز. 
ووفقا لشرطة غرب يوركشاير، أبلغت الأم أن سيارتها قد أحرقت عمدا بينما كان طفلاها الصغيران لا يزالان في السيارة.
Advertisement
ونقلت الأم وجارتها الأطفال إلى مكان آمن حيث قام طاقم الإسعاف بفحصهم من دون العثور على أي مخاوف.
وتم القبض على امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا للاشتباه في قيامها بإشعال حريق متعمد وتم إطلاق سراحها منذ ذلك الحين بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات. (lbc)
لحظات رعب مرت على طفلين... شابة في الـ19 من عمرها أشعلت النار في سيارة والدتهما وهما بداخلها!
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2024-07-21
10:22 | 2024-07-21
10:12 | 2024-07-21
08:50 | 2024-07-21
07:34 | 2024-07-21
06:42 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24